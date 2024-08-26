«Высокая интенсивность» означает, что проезд перекопан, перегорожен и сужен до такой степени, что ездить там практически невозможно. Вероятная причина — чтобы в режиме аврала за две-три недели успеть сделать то, что должны были планово сделать за два-три года.

Как минимум, до начала учебного года необходимо открыть выезд на Московский проспект и обеспечить нормальное движение в самом проезде, чтобы избежать транспортного коллапса, который с большой вероятностью начнётся с сентября.

На вопрос, сколько продлятся эти «высокоинтенсивные работы» в префектуре посоветовали обратиться в департамент строительства. Спросим и вернёмся с ответом.