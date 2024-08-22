В четверг днём загорелся в Рузино загорелся автосервис — сильный черный дым и едкий запах, который чувствовался даже в некоторых районах Зеленограда.
Примерно в это же время на Новосходненском шоссе загорелся автобус №22 «Химки — Велтон-парк». Сначала в салоне был запах гари, потом с задних мест пошел дым и вскоре появился открытый огонь. Водитель автобуса и проезжавших мимо машин пытались потушить его огнетушителями, но безуспешно.
По предварительным данным пострадавших в пожарах нет.
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