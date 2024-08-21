«Хорошие новости, наш спортивный комплекс снова в строю! Не забудьте взять с собой справку об отсутствии противопоказаний и банные принадлежности», — сообщили сегодня в «Спутник Арене».

Бассейн закрыли два месяца назад и откладывали открытие несколько раз из-за того, что не успевали доделать ремонтные работы. Что именно потребовалось ремонтировать в новом бассейне, неизвестно, но некоторые посетители жаловались, что в душевых не уходит вода

Каждый день в бассейне проходят 45-минутные сеансы свободного плавания, групповые и индивидуальные занятия с тренером для детей и взрослых. Разовое посещение стоит 350 рублей, по абонементу (от четырех занятий) — 300 рублей, есть льготы, семейные и групповые предложения.

Расписание, тренерский состав и прайс-лист — на сайте «Спутник Арены». Режим работы комплекса — ежедневно с 9:00 до 23:00. Подробности по телефону +7-499-444-1478 (добавочный 6060)