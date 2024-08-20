Так он ездил 312 раз с 2021 по 2023 год. А в октябре прошлого года оператор платной дороги (СЗКК) и управляющая компания (ОССП) подали иск о взыскании задолженности за неоплаченные услуги.

«Ответчик осуществлял неоплаченные проезды по полосам взимания платы, предназначенным только для проезда пользователей с транспондерами, путем поднятия шлагбаума пассажиром, при этом транспондер отсутствовал. Данные действия являются нарушением правил проезда, в соответствии с которым пользователю запрещается препятствовать нормальной работе пунктов взимания платы, в том числе проезжать через выездной пункт без внесения платы; самостоятельно поднимать шлагбаум для проезда», — сказано в решении клинского городского суда.

Как именно Навальский попался спустя три года, неизвестно — на заседание суда он не явился, пояснений не дал. Суд решил взыскать с него 260 тысяч за проезд и пять тысяч госпошлины. И выдал исполнительный лист ещё в марте. Оплатил ли Навальский проезд или продолжает ездить и поднимать шлагбаум, неизвестно.