Каждый год в этой торговой сети считают «индекс первоклассника» — стоимость набора из 25 школьных принадлежностей, состоящий преимущественно из товаров собственных торговых марок.

В этом году стоимость такого набора составила 2241 рубль, тогда как в прошлом году он стоил на двести рублей дороже — 2462 рубля. В общем, «индекс первоклассника» от Ашана не меняется последнее время — два года назад он составлял 2135 рублей.

В базовый набор первоклассника входят в основном канцтовары: по десять тетрадей в клетку и линейку 12 листов, обложки для тетрадей, шариковые ручки (10 штук), цветные ручки, пять простых карандашей и набор цветных, точилка, ластик, линейка, пенал, дневник, альбом для рисования, фломастеры, акварельные краски, гуашь, три кисти, стакан-непроливайка, цветная бумага и картон, ножницы, клей, пластилин, а также мешок для сменки и рюкзак.

Однако, если не ограничиваться одной торговой сетью и включать в набор школьника также покупку одежды и обуви, то получится, что его стоимость выросла за год примерно на десять процентов, до 14,6 рублей, показывают данные проекта «Чек индекс», который анализирует чеки более миллиона онлайн-касс.