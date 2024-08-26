Автосервис предлагают построить возле промзоны Алабушево частному инвестору. Но через десять лет его нужно демонтировать 26.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Участок возле автобусной остановки «Бетонный завод» и площадки технополиса «Москва», выделяют под строительство пункта техобслуживания, ремонта и мойки транспорта.

Площадь участка в проезде 684 — 477 кв.м, площадь здания — до 250 кв.м. Стартовая цена аукциона (право строительства и годовая плата за размещение некапитального объекта) — 116 тысяч рублей. Договор заключают на десять лет. После окончания этого срока автосервис надо демонтировать.

«Такой относительно более доступный формат использования городской земли подходит для субъектов микропредпринимательства, занятых в сфере ухода за автотранспортом», говорят в мэрии.

Инвестору предстоит заплатить более семи миллионов рублей за подключение к электрическим сетям (включая прокладку кабеля горизонтальным бурением), а также разработать проект размещения некапитального автотехцентра «с учетом типа и колористики района». Здание должно органично вписаться в местную городскую среду, отмечают в мэрии. Городская среда рядом с выделяемым участком в Алабушево представлена главным образом производственными зданиями, облицованными плиткой, заборами и железной дорогой.

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Метки:
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