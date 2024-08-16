Проблему массовой гибели уток на встрече не рассматривали: «Я не увидела группы жителей, которым эта тема реально важна и которые пришли бы на встречу инициативной группой, — прокомментировала Сорокина. — Без этого заниматься вопросом гибели птиц эффективно невозможно. Запросы мы направим, но с большой долей вероятности получим ответ как и все. Нужна независимая экспертиза, коллективный запрос. У нас не так много ресурсов, чтобы в краткие сроки заниматься вопросами, которые на деле жителей не очень интересуют».

Главный вопрос на сегодняшний день — качество воды в озере, считает кандидат. Это важно и для уток, и для людей. В конечном счете, сейчас не совсем понятно, останется ли озеро пригодным для купания и пляжного отдыха.

Заодно с озером она осмотрела русло реки Сходня, выходящей из подземного коллектора в овраг за плотиной, до впадения Болдова ручья. В чате района сообщали, что в этом месте «дикая вонь и какая-то пена, воняет будто тухлыми морепродуктами». Сорокина тоже зафиксировала «ужасный запах» и состояние воды.