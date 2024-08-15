В открытом год назад после реконструкции подземном переходе приступили к устройству лотков для отвода грунтовых вод. Работы планируют завершить в течение месяца. Проход сужен, будьте внимательны.

Проблемы с затоплением пешеходного тоннеля возникли через полгода после его обновления в ходе реконструкции станции Крюково. Вода разливается с марта — течет то с потолка, то из-под двери технического помещения, то в месте примыкания перехода к строящемуся пандусу. Весной в РЖД сообщили, что не понимают причин течи, назвав её «водопроявлением».

Для выяснения обстоятельств создали комиссию из представителей РЖД, строительной компании и института «Мосгипротранс». Видимо, выяснили — сейчас как раз занимаются водоотведением.

Подземный переход под станцией Крюково открыли после реконструкции в августе прошлого года. В ходе работ пристроили железобетонные конструкции к части старого тоннеля — это было предусмотрено проектом. Собственно, это можно увидеть со стороны 1-й платформы (тоже старой — её временно оставили, но в перспективе снесут).

Строители еще в конце марта сообщили «Зеленоград.ру», что смонтируют гидроизоляцию в течение нескольких дней. Но в апреле переход снова был мокрый. С дождями это не связано — с улицы вода в переход не течёт. Почему дренаж не сделали сразу, непонятно.