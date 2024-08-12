Мы можем наблюдать его на примере сроков реконструкции станции МЦД-3 «Рижская», которую закрыли в ноябре 2022 года и обещали открыть через год. Но через год уже говорили, что Рижскую реконструируют до 2028 года (как и все остальные станции МЦД), а недавно «Зеленоград.ру» выяснил в РЖД, что срок открытия этой станции «уточняются с учетом финансирования». Простыми словами — сроки неизвестны, потому что нет денег.
Но в департаменте транспорта Москвы умеют подать плохую новость красиво, поэтому срок открытия «Рижской» обозначают теперь как «2027+» (на фото), то есть не раньше 2027 года, а что поставить после плюса, неизвестно. Но и бесконечность не предел.
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