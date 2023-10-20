Открытие станции Рижская на МЦД-3 откладывается на всё более поздние сроки. В приоритете другие диаметры и вокзал для ВСМ 20.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Рижскую закрыли год назад и обещали открыть в конце августа — как раз к запуску МЦД-3. Потом это обещание как-то забылось и летом уже говорили про открытие в 2024 году. А сейчас вообще сроков не называют и об открытии Рижской говорят, как о далекой перспективе после реконструкции всего транспортного узла в этом месте. А реконструировать и строить предстоит многое.

Здесь соединятся четыре линии МЦД, две ветки метро, а также вокзал для высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург (ВСМ). Это будет один из крупнейших московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

На днях утвержден проект планировки будущего вокзала ВСМ — Рижская будет для них конечной — построят надземный конкорс площадью 11,4 тысячи квадратных метров (для сравнения — в полтора раза больше, чем новый вокзал в Зеленограде), второй вестибюль станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) и два надземных пешеходных перехода. Построить ВСМ и запустить движение по ней планируется не раньше 2027-2028 года.

Кроме того, известно о сроках строительства станции Рижская для МЦД-4 — «построим до 2025 года», обещают в департаменте транспорта. Это тоже на год позже, чем обещали. Вероятно, планы меняют из-за строительства новой линии МЦД-5, которая тоже пройдет через Рижскую. Пятый диаметр (Ярославско-Павелецкий) пока существует только в проекте, запустить его планируется в 2028 году.

Что касается недействующей Рижской на МЦД-3 (Ленинградского направления), то электрички будут останавливаться на ней «в перспективе по окончании реконструкции транспортного узла». Станция расположена на отшибе, в документах по вокзалу ВСМ говорится о строительстве надземного перехода между ней и одноименной станцией МЦД-5. Надземный переход должен обеспечить комфортную пересадку пассажиров «между МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 и перспективным МЦД-5», сообщили в мэрии. А другой пешеходный мост — переход от станции метро «Рижская» к Рижскому вокзалу.

От Рижской Ленинградского направления идти до метро километра полтора. По прямой расстояние втрое меньше, но по прямой нельзя — между платформой и метро железнодорожные пути, здания, гаражи, заборы. Связать их можно только пешеходной галереей. Которая и должна войти в состав транспортно-пересадочного узла. В одном из проектов ТПУ (их уже было несколько), в надземном переходе планировали сделать траволатор. Для строительства перехода надо снести несколько зданий. Распоряжение об их изъятии Росжелдор выпустил на днях.

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Метки:
мцд, всм москва—санкт-петербург, станция рижская
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