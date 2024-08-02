С утра 2 августа станция между Останкино и Электрозаводской появилась в расписании. От Крюково ехать до новой станции ровно час. После этого можно пересесть на метро Сокольники, до которого надо идти пешком около 600 метров (для сравнения — это почти вдвое дольше, чем на Ховрино между метро и МЦД).

Ещё рядом со станцией останавливается несколько трамвайных маршрутов, на которых можно доехать как до метро Сокольники, так и до других районов и станций метро (правда, для пассажиров из пригородной зоны МЦД нет льготной пересадки на наземный транспорт).