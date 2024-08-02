С утра 2 августа станция между Останкино и Электрозаводской появилась в расписании. От Крюково ехать до новой станции ровно час. После этого можно пересесть на метро Сокольники, до которого надо идти пешком около 600 метров (для сравнения — это почти вдвое дольше, чем на Ховрино между метро и МЦД).
Ещё рядом со станцией останавливается несколько трамвайных маршрутов, на которых можно доехать как до метро Сокольники, так и до других районов и станций метро (правда, для пассажиров из пригородной зоны МЦД нет льготной пересадки на наземный транспорт).
На станции и вокруг неё ещё не всё готово, однако нельзя не отметить открытия станции сразу для пассажиров, без томительного ожидания начальства, как это было с Крюково.
На МЦД-3 остается ещё две закрытых станции — Малино и Рижская — работы везде идут, но сроки завершения неизвестны из-за неопределенности с финансированием. Такая же ситуация с переносом Петровско-Разумовской ближе к метро.
Между станциями-то, может, и ближе, но нужно 220 метров маршировать от последнего вагона, чтобы только свернуть в сторону метро. От первого вагона еще длина состава добавляется.
На Митьково, конечно, тоже не 600, а километр, наверно, где-нибудь.