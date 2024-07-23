Вторую неделю местные жители находят трупы животных в двух прудах — гибнут не только утки, но ондатры, рыба, голуби. «Пруды покрыты вязкой пленкой и вода воняет тухляком», — сообщают местные жители.

Неделю назад отдел экологии солнечногорской администрации осмотрел «не выявил массовую гибель» — нашли только двух мертвых птиц, а также не обнаружили сточных вод. В итоге решили, что причина в аномальной жаре — водоросли активней поглощают кислород и рыба задыхается. А ещё цветущие водоросли выделяют токсичные продукты и утки гибнут от пищевого отравления.

Между тем, птицы продолжают гибнуть, хотя жары уже нет. «Прошлась вдоль Барского пруда, опять около шести мертвых тушек на берегу. Вчера три мешка уток жители самостоятельно собрали, живых пытались отпаивать, но они тоже умерли, к вечеру третий мешок. Сегодня без мешка лежат. Просто мёртвые птицы. Здесь круглосуточно появляются по 20 тушек в среднем мертвых птиц. Сил нет смотреть на эту ситуацию. Отпаиваем, они плачут, и, как люди, прощаются с друг другом», пишет местная жительница Юлия.