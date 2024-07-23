Ночью водитель Toyota Land Cruiser остановился на светофоре, в это время на заднее сиденье сел незнакомый мужчина. Водитель вышел из машины, чтобы выпроводить «пассажира», а тот перебрался за руль и уехал.

«Ко мне на заднее сиденье прыгнул молодой человек и сказал „вези меня“, я ему сказал „вылезай из машины“, он сказал — „вези“», — рассказал водитель.