Льготный тариф для пенсионеров с ограничением скорости планирует ввести один из сервисов проката самокатов 22.07.2024 ZELENOGRAD.RU

«Сейчас мы думаем, чтобы сделать специальный льготный тариф „Пенсионный“ с ограничением скорости до 15 км/ч», — сказали в сервисе «Юрент» после проведения «Школы вождения» с проектом «Московское долголетие» (это разные активности для москвичей 55+).

«Под руководством инструкторов участники „долголетия“ прокатились на самокатах (некоторые из них встали на устройства впервые!) и лично убедились, что это удобный и безопасный транспорт», рассказали в «Юренте».

Любопытно, что введение такого тарифа подразумевает контроль возраста пользователя, однако сервисы проката до сих пор не могут контролировать прокат своих самокатов несовершеннолетними, а теперь взялись ещё и за пенсионеров

В нашем телеграм-канале проходит опрос для людей младше и старше 55 лет о таком тарифе — примите в нем участие.

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Метки:
пенсионер, самокаты, моноколеса и другие сим
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Льготный тариф для пенсионеров с ограничением скорости планирует ввести один из сервисов проката самокатов Новости
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