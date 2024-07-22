«Сейчас мы думаем, чтобы сделать специальный льготный тариф „Пенсионный“ с ограничением скорости до 15 км/ч», — сказали в сервисе «Юрент» после проведения «Школы вождения» с проектом «Московское долголетие» (это разные активности для москвичей 55+).

«Под руководством инструкторов участники „долголетия“ прокатились на самокатах (некоторые из них встали на устройства впервые!) и лично убедились, что это удобный и безопасный транспорт», рассказали в «Юренте».

Любопытно, что введение такого тарифа подразумевает контроль возраста пользователя, однако сервисы проката до сих пор не могут контролировать прокат своих самокатов несовершеннолетними, а теперь взялись ещё и за пенсионеров

В нашем телеграм-канале проходит опрос для людей младше и старше 55 лет о таком тарифе — примите в нем участие.