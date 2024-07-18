Полностью открыт 62-километровый участок, по которому можно объехать Тверь. На нем четыре полосы и освещение на всем протяжении. Разрешенная скорость — 130 км/ч. Сейчас здесь ещё строят две зоны дорожного сервиса с заправкой и кафе.
Стоимость проезда по Северном обходу Твери для легковых машин — 540 рублей, то есть почти девять рублей за километр. Это кажется дорого, но проезд по участку М-11 до Зеленограда дороже в два с лишним раза.
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