Полностью открыт 62-километровый участок, по которому можно объехать Тверь. На нем четыре полосы и освещение на всем протяжении. Разрешенная скорость — 130 км/ч. Сейчас здесь ещё строят две зоны дорожного сервиса с заправкой и кафе.

Стоимость проезда по Северном обходу Твери для легковых машин — 540 рублей, то есть почти девять рублей за километр. Это кажется дорого, но проезд по участку М-11 до Зеленограда дороже в два с лишним раза.