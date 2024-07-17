Определились все кандидаты на место зеленоградского депутата в Мосгордуму — вот официальные сведения о них 17.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат. Голосование на выборах депутатов Мосгордумы на следующие пять лет пройдет 6-8 сентября. Вот список зеленоградских кандидатов, которые будут в бюллетене для голосования:

Дмитрий Баранов, 43 года, выдвинут партией ЛДПР, родился в деревне Пешки Солнечногорского района, работает председателем СНТ «Холмы-2», в 1999 году был осужден за разбой с применением оружия и похищение официальных документов

Ольга Васильева, 41 год, выдвинута партией «Справедливая Россия», родилась в Москве, закончила Московский государственный институт делового администрирования (МГИДА), работает бухгалтером в ООО «МБ РУС Мануфэкчуринг»

Ольга Сорокина, 40 лет, выдвинута партией «Новые люди», родилась в Москве, закончила Финансовую академию при правительстве РФ, работает советником директора в ООО «Водоучет+»

Андрей Титов, 57 лет, выдвинут партией «Единая Россия», родился в Москве, закончил МГУ, работает гендиректором в ООО НПФ «МТ-Модуль», депутат Мосгордумы

Сергей Ульянов, 40 лет, выдвинут партией «Коммунисты России», родился в Дубне, закончил Московский университет приборостроения и информатики, самозанятый

Иван Ульянченко, 38 лет, выдвинут партией КПРФ, родился в поселке Алабушево Солнечногорского района, закончил Институт открытого образования, самозанятый

В телеграм-канале «Зеленоград.ру» проходит голосование, чтобы определить выбор наших читателей — примите в нем участие.

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Метки:
выборы, Титов Андрей Михайлович, Ульянченко Иван, сюжет: выборы в мосгордуму 2024, сорокина ольга, ульянов сергей
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