Графика и живопись, чёрно-белые фотографии переносят в атмосферу конструкторских бюро: белые халаты, очки в роговой оправе и драйв молодости во взгляде. Это та эпоха, по которой ностальгирует старшее поколение, со словами «как молоды мы были».

Всё, с чем связаны 60-е в архитектуре, на выставке есть: «хрущёвки», освоение новых территорий для строительства наукоградов, появление ярких нестандартных проектов зданий, созданных для человека новой эпохи. Космос: куда без него.