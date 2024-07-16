Образ молодого учёного, легко узнаваемый по книгам и фильмам, а у многих и по личной биографии — первое, что видит посетитель выставки «Конструкуторы науки», посвящённой истории строительства наукоградов и научно-исследовательских институтов: людям и зданиям.
Графика и живопись, чёрно-белые фотографии переносят в атмосферу конструкторских бюро: белые халаты, очки в роговой оправе и драйв молодости во взгляде. Это та эпоха, по которой ностальгирует старшее поколение, со словами «как молоды мы были».
Всё, с чем связаны 60-е в архитектуре, на выставке есть: «хрущёвки», освоение новых территорий для строительства наукоградов, появление ярких нестандартных проектов зданий, созданных для человека новой эпохи. Космос: куда без него.
Новосибирский Академгородок, Пущино, Черноголовка, Протвино, комплекс научных зданий на Нахимовском проспекте, здание Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ), главное здание Академии наук, 300-летнему юбилею которой приурочен проект, представлены подробно: чертежами, фотографиями, макетами.
Визуальное решение самой выставки также заслуживает внимания. Модернистский дизайн и яркие цвета: зелёный, синий, красный, соседствуют с лепниной, барельефами, росписью, многоярусными люстрами залов музея. Этот стилевой контраст выглядит необычно и притягательно.
Зеленоград представлен отдельным, небольшим залом, в котором зеленоградец, интересующийся историей города, знающий коллекции Музея МИЭТа и Музея Зеленограда, пожалуй, не найдёт для себя новых экспонатов. Да и не ради этого нужно посетить эту выставку, но чтобы понять временной контекст, в котором появился наш город, увидеть весь срез эпохи физиков и лириков, ещё раз ощутить важность архитектурного наследия модернизма. Просто погордиться, в конце концов!
Рекомендуем посещение выставки в экскурсионном кураторском сопровождении, для полного погружения в эпоху. Билеты на сайте музея. Выставка работает до 15 сентября. Адрес: Москва, Воздвиженка 5/25.
А если не сможете приехать сами, посмотрите запись экскурсии: