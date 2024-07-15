Ребенок-водитель электросамоката сбил ребенка-пешехода на площади Юности 15.07.2024 ZELENOGRAD.RU

ДТП произошло возле здания «Электрона» в прошлую среду. 13-летний водитель на электросамокате сбил 8-летнего пешехода, которого увезли в травмпункт. Его состояние сейчас неизвестно. Был ли это личный самокат или прокатный, в ГИБДД не уточнили.

На пешеходной площади Юности наезды самокатов на пешеходов происходят не первый раз. Обычно в таких местах департамент транспорта организует так называемые «медленные зоны», где скорость прокатных электросамокатов автоматически ограничивается, но на личные самокаты ограничение не действует.

Сейчас для сервисов проката «Яндекс» и «Вуш» на площади Юности, а также на Центральном проспекте со стороны 3-го микрорайона действует ограничение в 15 км/ч (максимальная — 25), для «Юрента» ограничений нет. А недавно комиссия по безопасности дорожного движения префектуры поручила Центру организации дорожного движения (ЦОДД) «рассмотреть вопрос снижения максимально разрешенной скорости в медленных зонах» до 10 км/ч.

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Метки:
площадь юности, самокаты, моноколеса и другие сим
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