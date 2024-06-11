Это случилось в субботу днём. 9-летний ребенок шел по пешеходный дорожке в парке, на него наехал 13-летний самокатчик, который двигался навстречу. Пешехода увезли в детскую больницу святого Владимира в Сокольниках, его состояние сейчас неизвестно.

На прошлой неделе произошло ещё одно ДТП с несовершеннолетним самокатчиком. 16-летнего юношу на прокатном самокате сбил автомобиль возле корпуса 812 (подробности — в телеграм-канале 8-го микрорайона).

Снова напоминаем, что правила сервисов проката самокатов запрещают пользоваться ими несовершеннолетним. Однако контроль возраста на уровне приложения для аренды отсутствует. Зеленоградцы продолжают подписывать требование обязать сервисы проката контролировать возраст арендаторов. Оно набрало уже более тысячи подписей — сейчас мы рассылаем его людям и ведомствам, которые могут повлиять на ситуацию. Пожалуйста, продолжайте подписывать обращения сами по ссылке Zelenograd.ru/plus/samokat18 и перешлите это сообщение своим знакомым, чтобы ускорить сбор подписей.