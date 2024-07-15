На части здания уже монтируют бело-зеленые сэндвич-панели — это одновременно утеплитель и облицовочный материал. В других частях МСЗ продолжают монтаж металлоконструкций.

Этот завод «по энергоутилизации отходов» — так называют сжигание мусора в компании-инвесторе МСЗ «РТ-Инвест» — строят в деревне Хметьево под Солнечногорском, от него до Зеленограда около 20 километров. Его планируют достроить в этом году.

Всего в Подмосковье будет четыре таких завода. Один из них — в деревне Свистягино на юго-востоке области — уже фактически достроен и сейчас там готовятся к пусконаладке оборудования, чтобы проверить его перед запуском в промышленную эксплуатацию.

Изначально заводы проектировались под оборудование швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova, однако из-за санкций с поставками начались проблемы. В мае стало известно, что для аналогичного завода под Казанью «РТ-Инвест» подписал контракт на поставку ключевого оборудования с китайской корпорацией. В «РТ-Инвест» заверили, что «все технологические параметры проекта останутся прежними», оборудование будет соответствовать всем российским и международным требованиям экологических норм и будут проведены повторные государственные и общественные экспертизы проектной документации. Что за оборудование ставят в итоге на подмосковных заводах, точно неизвестно. Сообщается лишь, что их работу обеспечивает оборудование госкорпораций Ростех, Росатом и Уральского турбинного завода.