Сейчас рабочие смонтировали 80% металлоконструкций главного корпуса МСЗ. Помимо котельного отделения, готова зона разгрузки отходов.

Этот завод «по энергоутилизации отходов» — так называют сжигание мусора в компании «РТ-Инвест» — строят в деревне Хметьево под Солнечногорском, в 20 километрах от Зеленограда. Всего их будет пять — четыре в Подмосковье и один в Татарстане.

Удалось ли решить вопрос с поставкой оборудования, в частности, для того самого котельного отделения, а также для очистки дыма, неизвестно. Изначально технологическим партнером «РТ-Инвест» была компания Hitachi Zosen Inova. Но из-за санкций поставки иностранного оборудования оказались под вопросом. Раньше даже сообщали, что из-за санкций остановили строительство аналогичного завода в Татарстане.

В публичном поле «РТ-Инвест» напирает на значительное снижение выбросов парниковых газов (метана и CO2) при сжигании мусора по сравнению с захораниванием на полигонах. Но людей, живущих вокруг МСЗ, больше волнует не изменения климата в будущем, а возможные вредные выбросы прямо сейчас. Об этом предпочитают не говорить.