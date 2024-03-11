Изначально технологическим партнером «РТ-Инвест» была компания Hitachi Zosen Inova. Её оборудование планировали использовать и в котельном отделении, и на подвижных колосниковых решетках — ключевых компонентах системы очистки. Процесс очистки начинается в котле: при температуре 1260 градусов распадаются вредные вещества, затем в реакторе сухой очистки гашеной известью и активированным углем нейтрализуют кислоты и тяжелые металлы, а в конце дым проходит через рукавный фильтр, который улавливает частицы пыли и летучей золы.

Но из-за санкций поставки иностранного оборудования оказались под вопросом. С одной стороны, «РТ-Инвест» пишет, что Hitachi Zosen оборудование поставляет, но упоминает только кран для погрузки мусора — к очистке дыма он не имеет отношения. Недостающее оборудование планировали произвести в России или заменить его китайским. Но с другой стороны, сейчас правительство Татарстана заявило об остановке строительства аналогичного завода у себя в республике — он проектировался под оборудование Hitachi Zosen, которое оказалось невозможно поставить из-за санкций. Видимо, альтернатив пока нет.

Что за оборудование для очистки дыма в итоге поставят на завод под Зеленоградом, пока непонятно.