Это уже не первое ДТП с велосипедистом в этом месте, но в прошлый раз, три года назад, все причастные к безопасности дорожного движения в Зеленограде — от ГИБДД и префектуры до ЦОДД и «Спецдорпроекта» решили, что ничего делать не нужно.

В пятницу днем велосипедист ехал вдоль Солнечной аллеи в сторону МИЭТ, а автомобиль выезжал на дорогу с проезда между МИЭТом о пожарной частью — они столкнулись, скорая отвезла 51-летнего велосипедиста за медпомощью.

С точки зрения ПДД, машина выезжала с прилегающей территории, а велосипедист ехал по тротуару. Прилегающая территория по правилам — это территория, не предназначенная для сквозного движения (дворы, автостоянки, АЗС, предприятия и т. п.). Тротуар в этом месте понижается и становится вровень с дорогой, но не перестаёт быть тротуаром, то есть пешеходные переход здесь не нужен — это всё считается непрерывным тротуаром.

Такая ситуация вводит в заблуждение всех участников движения: водители считают, что едут по дороге а велосипедисты и пешеходы считают, что двигаются по тротуару. Формально они правы, но когда их сбивают на таком недотротуаре, легче никому становится.

ДТП здесь происходят гораздо чаще, чем регистрируются и попадают в сводки ГИБДД. «Сколько себя помню при катании на велике, роликах, самокате — это самое опасное место. Там сбивали товарища на роликах, точно надо что-то менять. Как минимум прозрачный забор сделать» , — говорит Сергей. «Меня семь лет назад сбила сотрудница МИЭТА на выезде перед этим место — остановилась, извинилась и ремонт вела оплатила» , — пишет Константин. «Несколько лет назад в подобной ситуации синяк был по всему телу — зная, что машины здесь выезжают, максимально снизила скорость езды на велике, но водитель к выезду на Солнечную аллею несся так, что моей минимальной скорости не хватило» , — рассказала Ольга.

Таких опасных мест в Зеленограде много, а здесь оно ещё усугубляется непрозрачным забором пожарной части, из-за которого велосипедист не видит выезжающую машину. Когда-то здесь повесили зеркало, но оно неэффективно: «В зеркало там очень плохо что-то видно, — объясняет Ксения. — Машину видно только, когда она уже близко. А зимой, когда машина белая (а таких очень много), её не видно вообще. Да ещё если снег или дождь и едешь в очках».

Однако вариантов решения много — от «прозрачного» забора до непрерывного тротуара, который не будет понижаться в месте пересечения с выездом с прилегающей территории. Единственное, что, похоже, недопустимо — не делать ничего. Иначе ДТП в этом месте будут повторяться снова, и снова.

«Зеленоград.ру» отправил письмо в префектуру с просьбой обсудить на комиссии по безопасности дорожного движения варианты решения проблемы.