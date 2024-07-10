В расселяемом зеленоградском доме отключили электричество и воду. Но там ещё живут люди — они используют бензиновые генераторы, газовые горелки и фонари 10.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Злосчастный корпус 856, построенный как общежитие, пытаются расселить уже лет десять. Сейчас, похоже, наступила решающая фаза. Из пятисот прежних жильцов здесь осталось около тридцати — в том числе, пенсионеры, жёны и дети участников СВО. Им выключили электричество и воду.

Корпус 856 — 16-этажная башня — расположена на отшибе, возле Железнодорожной улицы. Это дом коридорного типа с 13-14-ю квартирами на этаже (жилыми блоками) и общей кухней. Все жилые и нежилые помещения в корпусе 856 принадлежат городу, который в лице зеленоградского «Жилищника» прекратил обслуживание дома с 1 июня: отключил электричество, воду, перестал убираться. Неделю в доме не было никакой воды, потом вернули холодную. Лифты, естественно, не работают, а из-за отсутствия освещения от заката до рассвета во всём доме темнота. Здесь и днём страшновато: длинные пустые, заваленные мусором холлы и коридоры, тяжёлый запах, кружат мухи, ободранные стены и полы, навалы мебели и вещей — то ли бросили, то ли не успели ещё вывезти. Даже пианино стоит вполне приличного вида.

На большинстве дверей замки и наклейки «объект охраняется». Бывшие кухни порушены. На лестнице встречаются разбитые окна, а на этажах попадаются и вскрытые двери квартир. Подъезд открыт, запасной выход тоже — заходи кто хочешь.

На этажах тишина, будто дом вымер. Но там ещё живут люди — кое-где из-за дверей слышны голоса, да и по окнам понятно. Как они там живут? Используют бензиновые генераторы, газовые горелки и фонари.

Буквально на днях возле дома завершилось благоустройство — положили новый асфальт и бордюры, сделали разметку для парковки, устроили площадку с тренажерами. Ухоженный двор контрастирует с полупустым брошенным домом.

Этот дом построил в 1992 году «Зеленоградстрой», он же разрешал вселять туда людей на условиях найма вплоть до начала 2000-х — когда уже постановлением бывшего мэра Лужкова дом получил статус гостиницы («гостиничного типа»). В доме с начала 1990-х жили в основном военнослужащие, затем к ним прибавились гражданские — сотрудники МВД, учителя, врачи, судьи. В 2001 году право распоряжения домом было передано префектуре — на условиях размещения там сотрудников различных организаций по договорам субаренды. До 2008 года жилые помещения (блоки) предоставлялись префектурой юрлицам — УВД, войсковой части, городским организациям, — а те, в свою очередь, заключали договоры субаренды со своими сотрудниками. Формально с 2008-го это прекратилось и договоры не продлевались. А фактически новые жильцы появлялись в корпусе 856 как минимум до 2016 года. В частности, работники «Жилищника». Как старожилы, так и новенькие платили за жилищно-коммунальные услуги — по крайней мере, они так говорят. Подробно об этой истории читайте здесь.

Одна из жительниц этого дома показала «Зеленоград.ру» договор с компанией «Зеленоградстрой» образца 1999 года. Он заключен со служащим войсковой части 7576 (ныне расформирована), подписан тогдашним директором компании Молодчининым и заверен командиром части. Срок действия договора — год, до 31 декабря 2000 года. «А что было потом, с 2001-го?» — спросили мы женщину. «Ничего, просто жили, договор ни с кем не продлевали, потому что нас никто не трогал. Дети здесь выросли». В такой же ситуации жили и другие семьи — вроде никто не беспокоит, дом обслуживается, свет, вода и тепло есть. О том, что договоры окажутся филькиной грамотой, видимо, не думали.

Ещё в 2015-м части жильцов отключили свет. В департаменте городского имущества тогда сообщили, что дом считается нежилым. А те, кто там живут, захватили жильё «самозахватом». В «Жилищнике» сказали, что «УВД не платит за коммунальные услуги». Жильцы же утверждали, что в платежках какие-то непонятные астрономические суммы, а платить напрямую управляющей компании они готовы, но не могут, поскольку им отказывают в регистрации по месту проживания. Тогда ситуацию как-то разрулили, «Жилищник» продолжал обслуживать дом. По крайней мере часть жильцов оплачивала коммунальные услуги. В прошлом году в доме произошла трагедия: в большую дыру между опорами общего балкона на десятом этаже выпал двухлетний ребенок и погиб.

Департамент городского имущества всё же твердо решил выселить всех жильцов и использовать корпус 856 по другому назначению. Конкретные планы не озвучивали, а слухи ходили разные — то о продаже дома, то о передаче его РЖД. Затем определились — отдают его (полностью или частично, пока неясно) под общежитие МИЭТа. Иски о выселении департамент начал подавать в зеленоградский районный суд ещё в 2020 году, но они продолжаются и по сей день. А параллельно власти пытались очистить дом внесудебным путём — обходами, объявлениями, уведомлениями и визитами судебных приставов. «Приставы арестовывали имущество, ограничивали поставку ресурсов. Последние месяцы „Жилищник“ ограничивает подачу электроэнергии и сразу виден положительный эффект», комментировали процесс выселения в районной управе. Конечно, люди в таких условиях понемногу съезжали, хотя у многих блок в корпусе 856 — единственное жильё. «Недавно семью с тремя детьми выселили — пошли квартиру снимать, другого выхода нет», рассказывают оставшиеся жильцы. Есть и те, которым не на что снимать.

Большинство исков о выселении суд удовлетворил. Но ответчики подавали апелляционные жалобы, и некоторые из них ещё не рассмотрены судом. Надежды на другой исход мало, но формально людей нельзя выселить, если нет вступившего в силу решения суда. В доме осталось человек тридцать. В их числе старики, жены участников СВО, люди после медицинских операций, не могущие спуститься на улицу со своих этажей. «Передайте, чтобы нам включили свет и воду, пожалуйста. Очень тяжело» , — просят люди. Они обращались в префектуру, прокуратуру и администрацию президента РФ, но это не помогло — получают однотипные ответы: «Корпус 856 — не многоквартирный дом, его обслуживание прекращено, а защищать свои интересы в суде вы, конечно же, имеете право».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 8, корпус 856
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В расселяемом зеленоградском доме отключили электричество и воду. Но там ещё живут люди — они используют бензиновые генераторы, газовые горелки и фонари Новости
Ещё два островка безопасности установили на Озерной аллее — на переходе напротив «Элмы» и стадиона «Ангстрем» Новости
Почти все саженцы вокруг станции Крюково засохли Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение» со скидкой — до конца июля Реклама
На месте гибели женщины во время салюта начали устанавливать ограждение Новости
Выделенную полосу для автобусов сделают рядом с вокзалом в новом городе Новости
Не технарь? Найди своё направление подготовки в НИУ МИЭТ Реклама
Зарядные станции для электромобилей монтируют в 1 и 20-м микрорайонах Новости
Разбирались с часто ломающимися кондиционерами в «Иволгах» на МЦД-3 и выяснили три важных момента Истории
Продукты в зеленоградском «Перекрестке» продолжают есть мыши. Покупатели видят погрызенную упаковку и самих животных, а Роспотребнадзор — нет Новости
Тайные «чудо-тележки» появятся в Ашане на два часа в субботу Новости
Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП» — остались последние места в группе, успейте забронировать! Реклама
Голосовать на выборах бумажными бюллетенями можно будет только по предварительному заявлению Новости
Автомобиль врезался в столб с кнопкой включения пешеходного светофора на Центральном проспекте Новости
Премьера «Подземелья Чикен Карри №28 «Чёрное небо вампиров» 7 июля в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
В зеленоградской больнице пересадили кожу юноше, неудачно упавшему с питбайка Новости
Футбольные ворота упали на человека на площадке в 10-м микрорайоне Новости
Грозу, ливень, крупный град и шквалистый ветер ожидают в Московском регионе 5 июля Новости
Почему Центр активной жизни «Савёлки» — лучшее место для арендаторов? Реклама
Три из пяти поездов «Иволга» сняли с линии по итогам расследования расцепления вагонов электрички МЦД-3 Новости
Льготный проезд по М-11 для жителей Зеленограда в министерстве транспорта делать отказались. Но компенсацию проезда для многодетных рассматривают Новости
Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры Реклама
Зеленоградский ЗАГС открылся после ремонта. Посмотрите, какой он теперь внутри Новости
Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда Реклама
Бассейн «Орбита» закрылся почти на два месяца «для профилактики» Новости
Количество автобусов уменьшают, а доля сломанных машин доходит до 12% Истории
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
«Издалека все красиво смотрится, а зайдешь и ужаснешься». Парк Победы снова (третий год) завален мусором, который не успевают убирать Истории
Клещей снова начали травить по всему городу. Предупреждают об этом за 20 минут до начала обработки, хотя она опасна для людей и домашних животных Новости
Ретрофестиваль советской техники «Автобаза-2024» - 6 июля в Музее ретроавтомобилей ВБВ Реклама
Дебаты между зеленоградскими кандидатами в Мосгордуму предложил провести кандидат Иван Ульянченко Новости
Суд решил снести парковку на 150 мест в 17-м микрорайоне Новости
Электроника и биомедицинская техника в МИЭТ — от технологий 3D сборки микросхем до подавляющего боль нейростимулятора Реклама
Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве. «Газобусы» этого производителя ездят и на маршруте e41 Новости
На участке Ленинградского шоссе добавят выделенную полосу для автобусов и такси. Обещают, что в сентябре поедем быстрей Новости
Мощная новинка от Sura Sushi Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру