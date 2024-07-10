Этот дом построил в 1992 году «Зеленоградстрой», он же разрешал вселять туда людей на условиях найма вплоть до начала 2000-х — когда уже постановлением бывшего мэра Лужкова дом получил статус гостиницы («гостиничного типа»). В доме с начала 1990-х жили в основном военнослужащие, затем к ним прибавились гражданские — сотрудники МВД, учителя, врачи, судьи. В 2001 году право распоряжения домом было передано префектуре — на условиях размещения там сотрудников различных организаций по договорам субаренды. До 2008 года жилые помещения (блоки) предоставлялись префектурой юрлицам — УВД, войсковой части, городским организациям, — а те, в свою очередь, заключали договоры субаренды со своими сотрудниками. Формально с 2008-го это прекратилось и договоры не продлевались. А фактически новые жильцы появлялись в корпусе 856 как минимум до 2016 года. В частности, работники «Жилищника». Как старожилы, так и новенькие платили за жилищно-коммунальные услуги — по крайней мере, они так говорят. Подробно об этой истории читайте здесь.

Одна из жительниц этого дома показала «Зеленоград.ру» договор с компанией «Зеленоградстрой» образца 1999 года. Он заключен со служащим войсковой части 7576 (ныне расформирована), подписан тогдашним директором компании Молодчининым и заверен командиром части. Срок действия договора — год, до 31 декабря 2000 года. «А что было потом, с 2001-го?» — спросили мы женщину. «Ничего, просто жили, договор ни с кем не продлевали, потому что нас никто не трогал. Дети здесь выросли». В такой же ситуации жили и другие семьи — вроде никто не беспокоит, дом обслуживается, свет, вода и тепло есть. О том, что договоры окажутся филькиной грамотой, видимо, не думали.

Ещё в 2015-м части жильцов отключили свет. В департаменте городского имущества тогда сообщили, что дом считается нежилым. А те, кто там живут, захватили жильё «самозахватом». В «Жилищнике» сказали, что «УВД не платит за коммунальные услуги». Жильцы же утверждали, что в платежках какие-то непонятные астрономические суммы, а платить напрямую управляющей компании они готовы, но не могут, поскольку им отказывают в регистрации по месту проживания. Тогда ситуацию как-то разрулили, «Жилищник» продолжал обслуживать дом. По крайней мере часть жильцов оплачивала коммунальные услуги. В прошлом году в доме произошла трагедия: в большую дыру между опорами общего балкона на десятом этаже выпал двухлетний ребенок и погиб.

Департамент городского имущества всё же твердо решил выселить всех жильцов и использовать корпус 856 по другому назначению. Конкретные планы не озвучивали, а слухи ходили разные — то о продаже дома, то о передаче его РЖД. Затем определились — отдают его (полностью или частично, пока неясно) под общежитие МИЭТа. Иски о выселении департамент начал подавать в зеленоградский районный суд ещё в 2020 году, но они продолжаются и по сей день. А параллельно власти пытались очистить дом внесудебным путём — обходами, объявлениями, уведомлениями и визитами судебных приставов. «Приставы арестовывали имущество, ограничивали поставку ресурсов. Последние месяцы „Жилищник“ ограничивает подачу электроэнергии и сразу виден положительный эффект», комментировали процесс выселения в районной управе. Конечно, люди в таких условиях понемногу съезжали, хотя у многих блок в корпусе 856 — единственное жильё. «Недавно семью с тремя детьми выселили — пошли квартиру снимать, другого выхода нет», рассказывают оставшиеся жильцы. Есть и те, которым не на что снимать.

Большинство исков о выселении суд удовлетворил. Но ответчики подавали апелляционные жалобы, и некоторые из них ещё не рассмотрены судом. Надежды на другой исход мало, но формально людей нельзя выселить, если нет вступившего в силу решения суда. В доме осталось человек тридцать. В их числе старики, жены участников СВО, люди после медицинских операций, не могущие спуститься на улицу со своих этажей. «Передайте, чтобы нам включили свет и воду, пожалуйста. Очень тяжело» , — просят люди. Они обращались в префектуру, прокуратуру и администрацию президента РФ, но это не помогло — получают однотипные ответы: «Корпус 856 — не многоквартирный дом, его обслуживание прекращено, а защищать свои интересы в суде вы, конечно же, имеете право».