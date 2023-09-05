26 мая ребенок выпал с общего балкона с высоты 10 этажа, когда его мама вешала бельё. Дело о гибели несовершеннолетнего передали в Следственный комитет (СК). В начале августа в местном отделе СК заявили, что «внесут представление управляющей компании для устранения недостатков в конструкции жилого дома». При этом отметили, что проёмы в балконах дома в 8-м микрорайоне соответствуют проекту — то есть, здание так спроектировали.

Однако в «Жилищнике» «Зеленоград.ру» сообщили, что представления от Следственного комитета не получали. В итоге так ничего и не сделано.

856-й корпус по статусу был общежитием, а затем домом гостиничного типа. Разные ведомства — в основном, МВД — ещё с 1990-х заселяли сюда своих сотрудников, но без постоянной прописки. Позднее такое практиковал и «Жилищник», людей селили сюда вплоть до начала 2000-х. В итоге московские власти решили, что люди живут в этом доме незаконно, а все помещения в нём принадлежат городу. С 2020 года жильцов выселяют из корпуса через суды. Но пока там живут люди, дом обслуживается «Жилищником» — с водой, теплом и электричеством проблем нет.