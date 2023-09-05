После падения ребенка с общего балкона зеленоградского дома широкие щели на нем так и не заделали 05.09.2023 ZELENOGRAD.RU

В конце мая в большую дыру между опорами общего балкона в корпусе 856 выпал двухлетний ребенок и погиб. Зеленоградский отдел Следственного комитета пообещал «устранить недостатки» силами «Жилищника», но спустя три месяца щели на месте — они никак не заделаны.

26 мая ребенок выпал с общего балкона с высоты 10 этажа, когда его мама вешала бельё. Дело о гибели несовершеннолетнего передали в Следственный комитет (СК). В начале августа в местном отделе СК заявили, что «внесут представление управляющей компании для устранения недостатков в конструкции жилого дома». При этом отметили, что проёмы в балконах дома в 8-м микрорайоне соответствуют проекту — то есть, здание так спроектировали.

Однако в «Жилищнике» «Зеленоград.ру» сообщили, что представления от Следственного комитета не получали. В итоге так ничего и не сделано.

856-й корпус по статусу был общежитием, а затем домом гостиничного типа. Разные ведомства — в основном, МВД — ещё с 1990-х заселяли сюда своих сотрудников, но без постоянной прописки. Позднее такое практиковал и «Жилищник», людей селили сюда вплоть до начала 2000-х. В итоге московские власти решили, что люди живут в этом доме незаконно, а все помещения в нём принадлежат городу. С 2020 года жильцов выселяют из корпуса через суды. Но пока там живут люди, дом обслуживается «Жилищником» — с водой, теплом и электричеством проблем нет.

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Метки:
микрорайон 8, Корпус 856
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После падения ребенка с общего балкона зеленоградского дома широкие щели на нем так и не заделали Новости
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