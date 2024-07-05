Что в тележках, неизвестно вплоть до оплаты на кассе. Обещают, что внутри будут спрятаны бытовая техника, посуда, косметика, текстиль, электроника и многое другое со скидкой 70% от регулярной цены товаров.

Акция пройдет 6 июля с 14 до 16 часов во всех магазинах сети. Цена известная заранее и написана на самой тележке. Ещё действует правило — в одни руки одна тележка.

Первая такая акция прошла в апреле и пользовалась большим спросом — в некоторых магазинах все тележки продали за первые две минуты «Есть в этом какая-то игра, — рассказывала потом коллегам директор по маркетингу Ашана. — Ты покупаешь что-то со скидкой 70%, неизвестно что там, но очень хочется, потому что скидка 70%».