Что в тележках, неизвестно вплоть до оплаты на кассе. Обещают, что внутри будут спрятаны бытовая техника, посуда, косметика, текстиль, электроника и многое другое со скидкой 70% от регулярной цены товаров.
Акция пройдет 6 июля с 14 до 16 часов во всех магазинах сети. Цена известная заранее и написана на самой тележке. Ещё действует правило — в одни руки одна тележка.
Первая такая акция прошла в апреле и пользовалась большим спросом — в некоторых магазинах все тележки продали за первые две минуты «Есть в этом какая-то игра, — рассказывала потом коллегам директор по маркетингу Ашана. — Ты покупаешь что-то со скидкой 70%, неизвестно что там, но очень хочется, потому что скидка 70%».
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