В объявлении на входе в бассейн это объясняют отключением горячей воды, но её отключают всего на десять дней во второй половине августа. В спортшколе «Зеленоград», которая управляет бассейном, пояснили, что ещё одна причина — ежегодное профилактическое обслуживание. В итоге бассейн будет закрыт до 25 августа. На такой же срок бассейн закрывали и в прошлом году.

При этом другой городской бассейн, в спорткомплексе «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне, закрывали в конце июня как раз на время отключения горячей воды. А потом продлили закрытие ещё на две недели — итого месяц, хотя у «Орбиты» два. Почему ему не требуется такое длительное «профилактическое обслуживание», непонятно.

Посетителям «Орбиты» предлагают идти поплавать в «Спутник Арену», но жителям окрестных районов это далеко.