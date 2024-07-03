Ситуация не смешная, хотя жители в чате микрорайона перешучивались:

— Парочка в скафандрах обрабатывает траву. От чего интересно?..

— Я бы от них отошла подальше — жёсткая химия не полезна для организма

— А если навстречу идут?

— Тогда беги!

При этом сами работники в защитных костюмах не были настроены шутить и довольно решительно, иногда даже грубо, прогоняли взрослых с дороги, а детей с площадок.

Из подобных лаконичных сообщений «Жилищника» и внезапных встреч на улице можно составить карту обработки:

27 июня: 16 микрорайон и парк Победы

2 июля: 20-й микрорайон

3 июля: 5-й микрорайон

1 июля: 23-й микрорайон

Вероятно, это не полный список. Например, двоих мужчин в защитных костюмах, перчатках и с какими-то вёдрами видели сегодня в 4-м микрорайоне — никаких предупреждений не было.

Где клещей (и людей) будут травить завтра, неизвестно. Оперативно предоставить график обработки по запросу «Зеленоград.ру» в префектуре не смогли или не захотели.