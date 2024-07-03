Клещей снова начали травить по всему городу. Предупреждают об этом за 20 минут до начала обработки, хотя она опасна для людей и домашних животных 03.07.2024 ZELENOGRAD.RU

«Уважаемые жители, сегодня в 15:10 будут проводиться работы по акарицидной обработке от клещей», сообщил в 5-го микрорайона сотрудник «Жилищника» в 14:50, то есть за 20 минут до начала обработки. При этом не сопроводив свое сообщение предупреждением об опасности этих химикатов.

Ситуация не смешная, хотя жители в чате микрорайона перешучивались:
— Парочка в скафандрах обрабатывает траву. От чего интересно?..
— Я бы от них отошла подальше — жёсткая химия не полезна для организма
— А если навстречу идут?
— Тогда беги!

При этом сами работники в защитных костюмах не были настроены шутить и довольно решительно, иногда даже грубо, прогоняли взрослых с дороги, а детей с площадок.

Из подобных лаконичных сообщений «Жилищника» и внезапных встреч на улице можно составить карту обработки:

  • 27 июня: 16 микрорайон и парк Победы
  • 2 июля: 20-й микрорайон
  • 3 июля: 5-й микрорайон
  • 1 июля: 23-й микрорайон

Вероятно, это не полный список. Например, двоих мужчин в защитных костюмах, перчатках и с какими-то вёдрами видели сегодня в 4-м микрорайоне — никаких предупреждений не было.

Где клещей (и людей) будут травить завтра, неизвестно. Оперативно предоставить график обработки по запросу «Зеленоград.ру» в префектуре не смогли или не захотели.

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Метки:
клещи, акарицидная обработка
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