«Уважаемые жители, сегодня в 15:10 будут проводиться работы по акарицидной обработке от клещей», сообщил в 5-го микрорайона сотрудник «Жилищника» в 14:50, то есть за 20 минут до начала обработки. При этом не сопроводив свое сообщение предупреждением об опасности этих химикатов.
Ситуация не смешная, хотя жители в чате микрорайона перешучивались:
— Парочка в скафандрах обрабатывает траву. От чего интересно?..
— Я бы от них отошла подальше — жёсткая химия не полезна для организма
— А если навстречу идут?
— Тогда беги!
При этом сами работники в защитных костюмах не были настроены шутить и довольно решительно, иногда даже грубо, прогоняли взрослых с дороги, а детей с площадок.
Из подобных лаконичных сообщений «Жилищника» и внезапных встреч на улице можно составить карту обработки:
- 27 июня: 16 микрорайон и парк Победы
- 2 июля: 20-й микрорайон
- 3 июля: 5-й микрорайон
- 1 июля: 23-й микрорайон
Вероятно, это не полный список. Например, двоих мужчин в защитных костюмах, перчатках и с какими-то вёдрами видели сегодня в 4-м микрорайоне — никаких предупреждений не было.
Где клещей (и людей) будут травить завтра, неизвестно. Оперативно предоставить график обработки по запросу «Зеленоград.ру» в префектуре не смогли или не захотели.