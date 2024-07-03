Будет ли Титов участвовать в дебатах, пока неизвестно — его пресс-секретарь наш вопрос прочитал, но не ответил. Однако, если Титов согласится, «Зеленоград.ру» готов провести эти дебаты.

Ульянченко приглашает оппонента от партии власти на дебаты на каждой избирательной кампании, в которой участвует. В 2021 году это была кандидат в Госдуму от «Единой России» Ирина Белых, а на прошлых выборах в Мосгордуму — тот же Титов. Оба на дебаты не пришли, но Титов пожаловался на Ульянченко за то, что на видео с приглашением на дебаты тот был в футболке со своей фамилией, видео распространялось в СМИ, а это незаконная агитация.

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы на следующие пять лет пройдет 6-8 сентября. Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат.