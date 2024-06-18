В 2021 году, на выборах в Госдуму, в бюллетене появились два кандидата с похожими на Ульянченко фамилиями: Илья Ульянов от партии «Коммунисты России» (на фото справа) и Сергей Ульянов от «Партии пенсионеров». Суммарно они набрали восемь процентов голосов.

В этот раз от Зеленограда «Коммунисты России» снова выдвинули Ульянова, но теперь это не Илья, а Сергей. Возможно, тот самый, что три года назад шёл от «пенсионеров».

В КПРФ считают, что «Коммунисты России» изначально создавались как партия-спойлер, мимикрирующая под КПРФ: «У них схожее название, эмблема партии и [они] выдвигают людей с такими же фамилиями, как наши кандидаты». В «Коммунистах» на это отвечали, что «это КПРФ выдвигает спойлеров», а их кандидаты сильнее. Но результатами выборов это не подтверждалось.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Конкурировать с Ульянченко будет действующий депутат от «Единой России» Андрей Титов.