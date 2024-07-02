За счет небольших уширений и переразметки на трехкилометровом участке от путепровода над улицей Маяковского и Юбилейным проспектом до нового путепровода через железную дорогу будет по четыре полосы в каждую сторону.
Дополнительные правые полосы в обе стороны на этом участке выделят для городского транспорта. Но Ленинградка в любом случае поедет быстрее, считают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и называют следующие положительные эффекты от изменений:
- На выделенную полосу уйдут не только автобусы, но и таксисты, освободив общие полосы.
- Все правые повороты сейчас замедляют правую полосу (из трех), а будут выполняться с новой, четвертой: три левых ряда поедут быстрей.
- На путепроводе над улицей Маяковского и Юбилейным проспектом в сторону области сейчас три общие полосы, а осенью их станет четыре.
- Моделирование показало, что новая полоса добавит 8% пропускной способности в каждую сторону, это сотни машин в час
Реконструируемый участок физически расположен в области, но на балансе Москвы, поэтому работы выполняют московские ведомства: департамент капремонта (уширения) и ГБУ «Автомобильные дороги» (переразметка).
К сожалению, «не разбив яиц, омлет не сделать», — говорит представитель ЦОДД Андрей Мухортиков: чтобы дорогу расширить, временно ее надо сузить, иначе новый асфальт не положить. Но терпеть осталось недолго: плановый срок завершения — сентябрь.