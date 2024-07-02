Дополнительные правые полосы в обе стороны на этом участке выделят для городского транспорта. Но Ленинградка в любом случае поедет быстрее, считают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и называют следующие положительные эффекты от изменений:

На выделенную полосу уйдут не только автобусы, но и таксисты, освободив общие полосы.

Все правые повороты сейчас замедляют правую полосу (из трех), а будут выполняться с новой, четвертой: три левых ряда поедут быстрей.

На путепроводе над улицей Маяковского и Юбилейным проспектом в сторону области сейчас три общие полосы, а осенью их станет четыре.

Моделирование показало, что новая полоса добавит 8% пропускной способности в каждую сторону, это сотни машин в час

Реконструируемый участок физически расположен в области, но на балансе Москвы, поэтому работы выполняют московские ведомства: департамент капремонта (уширения) и ГБУ «Автомобильные дороги» (переразметка).

К сожалению, «не разбив яиц, омлет не сделать», — говорит представитель ЦОДД Андрей Мухортиков: чтобы дорогу расширить, временно ее надо сузить, иначе новый асфальт не положить. Но терпеть осталось недолго: плановый срок завершения — сентябрь.