Сначала «Жилищник» объяснил преждевременное отключение горячей воды аварией у МОЭКа (поставщик горячей воды), а потом МОЭК обвинил «Жилищник» в задержке включения. В конце концов разборки между коммунальщиками выплеснулись в чат управляющей компании.

Горячую воду отключили в 8-12 микрорайонах 17 июня вместо 18-го из-за аварии на коммуникациях МОЭКа — остановились насосы из-за просадки напряжения электросети, говорят в «Жилищнике» и добавляют, что МОЭК не уведомил об аварии, поэтому они не смогли оповестить жителей.

Следующая авария случилась уже при включении горячей воды, в некоторых домах. Жители видели какие-то раскопки, но в справочной МОЭК сначала отрицали причастность к ним. А затем на месте раскопок обнаружился плакат МОЭК о «работах на тепловой сети» без указания сроков и ответственных.

В «Жилищнике» в разговорах с жителями говорили, что МОЭК неподконтролен никому, включая префектуру, и искажает информацию: «Все вопросы и претензии по включению воды и ремонту просьба адресовать в МОЭК».

Наконец МОЭК сам появился в чате «Жилищника» с оправданиями и встречными обвинениями: «Все наши работы, связанные с отключением горячей воды, закончены вчера […] Возможно, ведутся какие-то работы на внутридомовых сетях — это сфера ответственности управляющей компании». Жителям, похоже, порядком надоела эта свара и они собираются писать жалобы на всех скопом, а также в прокуратуру.





? Однако у жителей нет прямых отношений с МОЭКом, есть только с «Жилищником». Поэтому, кто бы ни был виноват фактически, учредителю «Жилищника» — зеленоградской префектуре — следует строго-настрого запретить прикрываться виной МОЭКа. И уж тем более советовать жителям «адресовать претензии в МОЭК». Это всё работа «Жилищника».





? Если продавец испорченного товара посоветует покупателю обращаться напрямую к производителю — это будет очевидной бессмыслицей и издевательством. Но в коммунальных услугах такой подход почему-то до сих сходит с рук???????