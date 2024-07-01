«Жилищник» и МОЭК публично винят друг друга в проблемах с горячей водой. Пора запретить такой перевод стрелок 01.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Сначала «Жилищник» объяснил преждевременное отключение горячей воды аварией у МОЭКа (поставщик горячей воды), а потом МОЭК обвинил «Жилищник» в задержке включения. В конце концов разборки между коммунальщиками выплеснулись в чат управляющей компании.

Горячую воду отключили в 8-12 микрорайонах 17 июня вместо 18-го из-за аварии на коммуникациях МОЭКа — остановились насосы из-за просадки напряжения электросети, говорят в «Жилищнике» и добавляют, что МОЭК не уведомил об аварии, поэтому они не смогли оповестить жителей.

Следующая авария случилась уже при включении горячей воды, в некоторых домах. Жители видели какие-то раскопки, но в справочной МОЭК сначала отрицали причастность к ним. А затем на месте раскопок обнаружился плакат МОЭК о «работах на тепловой сети» без указания сроков и ответственных.

В «Жилищнике» в разговорах с жителями говорили, что МОЭК неподконтролен никому, включая префектуру, и искажает информацию: «Все вопросы и претензии по включению воды и ремонту просьба адресовать в МОЭК».

Наконец МОЭК сам появился в чате «Жилищника» с оправданиями и встречными обвинениями: «Все наши работы, связанные с отключением горячей воды, закончены вчера […] Возможно, ведутся какие-то работы на внутридомовых сетях — это сфера ответственности управляющей компании». Жителям, похоже, порядком надоела эта свара и они собираются писать жалобы на всех скопом, а также в прокуратуру.


? Однако у жителей нет прямых отношений с МОЭКом, есть только с «Жилищником». Поэтому, кто бы ни был виноват фактически, учредителю «Жилищника» — зеленоградской префектуре — следует строго-настрого запретить прикрываться виной МОЭКа. И уж тем более советовать жителям «адресовать претензии в МОЭК». Это всё работа «Жилищника».


? Если продавец испорченного товара посоветует покупателю обращаться напрямую к производителю — это будет очевидной бессмыслицей и издевательством. Но в коммунальных услугах такой подход почему-то до сих сходит с рук???????

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
горячая вода, жилищник, Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК). Филиал №10 "Зеленоградский"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Жилищник» и МОЭК публично винят друг друга в проблемах с горячей водой. Пора запретить такой перевод стрелок Новости
Ловите скидку 20% на исследования у доктора Наседкина включая комплексное обследование — до конца июля в Гастроцентре Реклама
Кандидаты в депутаты Мосгордумы собирают подписи через Госуслуги — осталось меньше недели Новости
Уникальную спортивную площадку обещает поставить в нашем городе канал СТС, если зеленоградский участник телешоу «Суперниндзя. Дети» победит в зрительском голосовании Новости
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет Реклама
К очередному повышению коммуналки рассказываем, как получить субсидию на оплату ЖКХ. Кому положена, какие документы, сколько денег вернут Гид
Лодочная станция открылась на Михайловских прудах в 15-м микрорайоне Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) приглашает на дни открытых дверей учеников 9 и 11 классов Реклама
До станции МЦД Фирсановская начал ходить ещё один автобус из Зеленограда Новости
«Дом Лани» открылся после длительного перерыва Новости
В дисконтном магазине «Джинсовый мир» в ТРЦ «Зеленопарк» — скидка -50% на весь ассортимент Реклама
Уголок с бабл-чаем открылся на Центральном проспекте Новости
Автомат по продаже очищенной воды в собственную тару поставили в пятом микрорайоне Новости
Дни клиента в студии массажа лица IDOL FACE — 28-30 июня. Скидка 15% на всё, включая абонементы Реклама
Второй день автобус e41 из Ховрино приходится ждать в среднем полчаса — пассажиры безмолвно ждут, почти никто не жалуется Новости
Отключение горячей воды «Жилищник» продлил на неделю Новости
Представления новой программы цирка «Корона» — с 29 июня на территории ТЦ «Зеленопарк» Реклама
Пассажиры «газобусов» e41 ругают салон нового автобуса, но официально никто не жаловался Новости
Кофейня Catpuccino открылась на Центральной площади Новости
Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ: будь ближе к профессии Реклама
Прокат электровелосипедов запустили в Зеленограде Новости
Вагоны «Иволги» расцепились на МЦД-3. Ожидаются большие задержки в сторону Зеленограда Новости
Детский лагерь «Родник» организует палаточный трудовой выезд — в Себежский национальный парк Реклама
Определился зеленоградский кандидат в Мосгордуму от партии «Новые люди» Новости
Подземная парковка в новостройке по реновации так похорошела, что там выросли грибы Новости
Вакансии кафе «Маячок» — требуются два повара, уборщица и посудомойщица Реклама
В новую школу в Голубом набирают детей всех возрастов. Приоритетный прием местных жителей заканчивается через несколько дней Новости
Началась подготовка к реконструкции части Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Товары бренда Tulip в магазинах «Я Сама» — а также до 30 июня продолжается акция «Счастливый час» Реклама
Парк Победы обработают от клещей в четверг, 27 июня — в этот день рекомендуют держаться от него подальше Новости
Горячую воду в 8-12 микрорайонах начнут включать уже с четверга, 27 июня Гид
На маршрут №7 до МЦД Фирсановская добавили автобус Новости
Институт Интегральной электроники НИУ МИЭТ: на острие технологий — электроника и наноэлектроника, фотоника и проектирование микросхем Реклама
Большой склад напротив Зеленограда построили почти наполовину. Здесь будет работать шестьсот человек Новости
Конечную автобусную станцию планируют построить в Северной промзоне. Это поможет вернуть в Зеленоград «гармошки» Новости
Стендап-концерт 26 июня в баре «Синий Гном» от zelstandup.ru Афиша
© 1997–2024 Зеленоград.ру