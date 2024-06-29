До станции МЦД Фирсановская начал ходить ещё один автобус из Зеленограда 29.06.2024 ZELENOGRAD.RU

С 29 июня до станции «Фирсановская» продлили маршрут «Мосгортранса» №27. Ходит он по-прежнему редко — примерно раз в 72 минуты. Только в час после 8 и после 20 пускают по дополнительному автобусу, сокращая интервал до 36 минут.

Первый автобус приезжает на станцию в 6:20, отправляется в 6:22. Последний приезжает на станцию в в 20:44, отправляется в 20:46

Сейчас изменений в расписание 27-го автобуса не планируется, ответили в «Мосгортрансе» на запрос «Зеленоград.ру», но отметили, что расписание могут менять после анализа пассажиропотока и по обращениям префектуры и граждан.

Впрочем, ждать значимого увеличения пассажиропотока с таким расписанием не приходится. Тем более, похоже, у перевозчика нет избытка водителей или машин — судя по перегруженности популярных маршрутов вроде e41 или 19-го.

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Метки:
мцд фирсановская, автобус 27
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