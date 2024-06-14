Сейчас этот автобус не доезжает до станции две остановки, но с 29 июня на маршрут добавят остановки «Дачный посёлок» и «Фирсановская» — последняя рядом со станцией МЦД.

Это хорошая идея — например, из 6 и 7 микрорайонов может быть ближе до этой станции, чем до Крюково. С другой стороны, автобусы 27-го маршрута ходят редко — в часы пик раз в полчаса, в остальное время — реже, чем раз в час.

Увеличат ли число автобусов на маршруте после продления до «Фирсановской», уменьшат ли интервалы, неизвестно — спросим об этом департамент транспорта.

На наш прошлый запрос «Мосгортранс» ответил, что изменения интервалов движения возможно «после анализа востребованности маршрута». Однако странно ждать значимого роста востребованности у маршрута к станции МЦД, который ходит в три-шесть раз реже, чем электрички.

Сейчас из Зеленограда до Фирсановской ездит ещё областной автобус №7, но на этом маршруте и тарифы другие, и ходит он ещё хуже — можно прождать полтора часа. Сохранится ли он после продления автобуса №27, неизвестно.