Еще в прошлом сентябре департамент транспорта решил удлинить до Фирсановской маршрут автобуса 27, который сейчас ходит от Западной до деревни Назарьево. Это хорошая идея — например, из 6 и 7 микрорайонов ближе до этой станции, чем до Крюково.

Но тогда в департаменте транспорта пояснили, что для изменения маршрута надо закончить «обустройство улично-дорожной сети» на самой станции. Сделать это планировалось до конца 2023 года. С тех пор идёт четвёртый месяц, но изменений нет.

Мы снова спросили, в чем причина. В «Мосгортрансе» «Зеленоград.ру» сообщили, что «ведутся необходимые работы по подготовке улично-дорожной сети», но теперь уже по трассе маршрута. И только после их завершения смогут продлить 27-й маршрут. Что это за работы и когда их закончат, не уточнили.

Кроме неудобной конечной, у 27-го маршрута есть и другие проблемы. Во-первых, он ходит редко — интервалы от 35 до 67 минут, заканчивает работу рано — последний рейс от Западной в 19:46. Во-вторых, на маршруте ходят только микроавтобусы.

Можно предположить, что интервалы движения уменьшат и на маршрут выпустят автобусы побольше, когда запустят 27-й до станции Фирсановская. Но нет — сначала проведут анализ востребованности маршрута, «по результатам которого будет принято решение об изменении интервалов движения», сказали в «Мосгортрансе». Запустить нормальные автобусы на 27-й маршрут тоже нельзя — из-за капитального ремонта Фирсановского моста (он тянется четвертый год). Когда этот ремонт завершится, в дептрансе обещали подумать о выпуске больших автобусов.

Сейчас из Зеленограда до Фирсановской ездит областной автобус №7, но на этом маршруте и тарифы на проезд другие, и ходит он ещё хуже — можно прождать полтора часа.

В общем, реализация хорошей идеи задерживается на неопределенный срок без внятного объяснения причин.