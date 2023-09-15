Сейчас этот маршрут заканчивается на остановке «деревня Назарьево», а согласно новому реестру межрегиональных маршрутов между Москвой и областью, ему добавят остановку «Дачный посёлок», а затем «Фирсановская».

Таким образом до следующей после Крюково станции МЦД можно будет доехать на автобусе «Мосгортранса» и по московским тарифам. Это будет удобно, в частности для жителей 1, 2, 3, 5, 6, 7 районов, которым для пересадки на электричку будет необязательно ехать в Крюково.

Когда точно 27-му автобусу добавят остановку у МЦД, неизвестно. Будет ли автобус после этого ходить чаще (сейчас интервал движения полчаса-час), также пока неизвестно.

Сохранится ли после этого областной маршрут №7, который сейчас по Зеленограду дублирует маршрут 27-го, но едет до «Фирсановской» и дальше до микрорайона «Велтон-парк», пока неизвестно.