Теперь на маршруте стало восемь автобусов. Впрочем, интервал движения сейчас всё равно 30-60 минут.

Также с понедельника 29 июня областной автобус №40 «МЦД Фирсановская — Санаторий Мцыри» будет заезжать в ЖК «Велтон Парк», а на маршрут №22 «Велтон Парк — МЦД Химки» тоже добавили один автобус (теперь их три).

Также до МЦД Фирсановская с понедельника будет доезжать московский автобус №27.

Всё это делают для перенаправления пассажиров на МЦД-3, чтобы они быстрей и дешевле доезжали до ближайшей станции метро, сказали в химкинской администрации.