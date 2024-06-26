Теперь на маршруте стало восемь автобусов. Впрочем, интервал движения сейчас всё равно 30-60 минут.
Также с понедельника 29 июня областной автобус №40 «МЦД Фирсановская — Санаторий Мцыри» будет заезжать в ЖК «Велтон Парк», а на маршрут №22 «Велтон Парк — МЦД Химки» тоже добавили один автобус (теперь их три).
Также до МЦД Фирсановская с понедельника будет доезжать московский автобус №27.
Всё это делают для перенаправления пассажиров на МЦД-3, чтобы они быстрей и дешевле доезжали до ближайшей станции метро, сказали в химкинской администрации.
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