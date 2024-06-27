«Сейчас я советник директора в зеленоградской компании „Водоучет“, с которой уже более восьми лет боремся за качество услуг ЖКХ в Зеленограде и с мошенничеством в коммунальной сфере», — рассказала Сорокина «Зеленоград.ру».

Также она планируют уделять внимание развитию Зеленограда через развитие людей и их проектов. О своей деятельности она рассказывает в телеграм-канале gkhnew. Сорокина коренная зеленоградка в третьем поколении.

«Все большие перемены в стране начинаются с Москвы, кандидаты „Новых людей“ идут в Мосгордуму, чтобы городская политика стала конкурентной, а перемены не заставляли себя ждать», — сказали в партии после выдвижения своих кандидатов.

На прошлых выборах в Мосгордуму партия «Новые люди» участие не принимала. Однако на выборах в Госдуму в 2021 году эта партия набрала 5,35%, а её кандидат по одномандатному округу — 6,45%. На выборах мэра Москвы в 2023 году кандидат от этой партии тоже набрал 5,35% голосов.

Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат.

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы на следующие пять лет пройдет 6-8 сентября.