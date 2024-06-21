Фото: "Зеленоград.ру"
Он находится возле ресторана Il Patio и напротив игровой площадки «Индиго терра». Здесь довольно большой зал с собственными посадочными местами, шесть терминалов для самостоятельного заказа.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Институт Микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ: сделайте уверенный шаг к успешной карьере в сфере радиоэлектроники Реклама
Машина во дворе всегда под угрозой коммунальщиков: зимой её бомбардируют снегоуборщик, а летом — газонокосильщик Жизнь
На ремонт аварийной котельной и теплотрасс в Менделеево выделили 600 миллионов. Зимой замерзающие жители просили об этом Путина Новости
Бессмысленная замена бордюров вредит не только бюджету — деревьям вдоль дорог подрубают корни, они могут погибнуть или упасть Истории
Бабушку с двумя детьми сбили во дворе 1-го микрорайона. В этой жилой зоне нет препятствий для разгона Новости
Зеленый мигающий сигнал вернули на зеленоградские светофоры. Но фактически эксперимент продолжается Новости
САП-спорт в самом сердце Зеленограда. «САПКЛАБ» приглашает вас окунуться в мир сапсёрфинга прямо сейчас Реклама
Триста тысяч рублей собрали участники зеленоградского полумарафона для лечения мальчика из нашего города Новости
У маршрута «Голубое — Зеленопарк» проблемы — перевозчики нарушали условия конкурса и используют неэкологичные автобусы Новости
Клиентский день косметического французского бренда Academie в салоне красоты «Никор» — 27 июня бесплатная консультация от врача бренда, скидки, подарки и угощение Реклама