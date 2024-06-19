Это не первая протечка на свежепостроенном вокзале — в марте начало затапливать новый (реконструированный) подземный переход между старым и новым городом. Со снегом и дождями это не было связано. А что происходит, и почему нет нормальной гидроизоляции, в РЖД сказать не смогли, течь назвали «водопроявлением» и создали целую комиссию для выяснения причин. Похоже, теперь у комиссии работы прибавится