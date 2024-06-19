Во вторник 18 июня водопад появился на Привокзальной площади — там, где здание пристроили к Крюковской эстакаде. Но текло не с эстакады, а с новой крыши — там уже видны дыры.
Это не первая протечка на свежепостроенном вокзале — в марте начало затапливать новый (реконструированный) подземный переход между старым и новым городом. Со снегом и дождями это не было связано. А что происходит, и почему нет нормальной гидроизоляции, в РЖД сказать не смогли, течь назвали «водопроявлением» и создали целую комиссию для выяснения причин. Похоже, теперь у комиссии работы прибавится
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Машина во дворе всегда под угрозой коммунальщиков: зимой её бомбардируют снегоуборщик, а летом — газонокосильщик Жизнь
На ремонт аварийной котельной и теплотрасс в Менделеево выделили 600 миллионов. Зимой замерзающие жители просили об этом Путина Новости
Бессмысленная замена бордюров вредит не только бюджету — деревьям вдоль дорог подрубают корни, они могут погибнуть или упасть Истории
Против популярного зеленоградского кандидата в Мосгордуму снова выдвинули спойлера — человека с похожей фамилией от партии с похожим логотипом Новости
Скидка 20% на исследования у доктора Наседкина включая комплексное обследование — до конца июня в Гастроцентре Реклама
Зеленый мигающий сигнал вернули на зеленоградские светофоры. Но фактически эксперимент продолжается Новости
САП-спорт в самом сердце Зеленограда. «САПКЛАБ» приглашает вас окунуться в мир сапсёрфинга прямо сейчас Реклама
Яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman! Все это — финал конного дерби в Horseka 29-30 июня Реклама
Триста тысяч рублей собрали участники зеленоградского полумарафона для лечения мальчика из нашего города Новости
Клиентский день косметического французского бренда Academie в салоне красоты «Никор» — 27 июня бесплатная консультация от врача бренда, скидки, подарки и угощение Реклама