Новый подземный переход на станции Крюково заливает водой. Возможно потому, что при строительстве оставили часть старого тоннеля 29.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Дыра в потолке возле выхода из пешеходного тоннеля на Привокзальную площадь, замеченная неделю назад, оказалась рукотворной — сами сами разобрали потолок, чтобы герметизировать потекший шов.

Сейчас дыру прикрыли, но в переходе продолжает разливаться вода. В компании «1520», которая реконструируют станцию Крюково, официально на вопросы о причинах не отвечают. Однако в комментариях к посту о проблеме ситуацию объяснил, видимо, осведомленный человек: «производили инъектирование деформационного шва, который потревожили, когда производили бетонные работы — через него текла вода». При этом он уверяет, что именно в этом месте оставили старые секции подземного перехода, ещё с советских времен.

Потолок, возможно, теперь не течёт, но вода нашла другие дырочки. На неделе сильно текло в месте примыкания тоннеля к строящемуся пандусу — спуску в переход со стороны Новокрюковской улицы. Вода вытекала также из-под двери технического помещения, разливалась по переходу, люди ходили по мокрому полу.

Раньше на Крюковской площади по весне или во время ливней традиционно начинался потоп. Городские коммунальщики говорили, что это из-за «несовершенной системы водоотведения из подземного перехода». А именно: по мере заполняемости водоприемных колодцев в переходе автоматически происходит откачка воды, из-за чего одновременно появляется течь из-под тротуара. Проблему обещали решить в ходе реконструкции пешеходных тоннелей для запуска МЦД-3. И, похоже, решили — наверху площадь сухая. Но теперь течет в самом переходе.

Связаны ли нынешние протечки со строительством нового примыкания к тоннелю, и прекратятся ли они после завершения этого строительства, пока неизвестно.

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Метки:
станция крюково, подземный пешеходный переход
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