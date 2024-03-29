Дыра в потолке возле выхода из пешеходного тоннеля на Привокзальную площадь, замеченная неделю назад, оказалась рукотворной — сами сами разобрали потолок, чтобы герметизировать потекший шов.

Сейчас дыру прикрыли, но в переходе продолжает разливаться вода. В компании «1520», которая реконструируют станцию Крюково, официально на вопросы о причинах не отвечают. Однако в комментариях к посту о проблеме ситуацию объяснил, видимо, осведомленный человек: «производили инъектирование деформационного шва, который потревожили, когда производили бетонные работы — через него текла вода». При этом он уверяет, что именно в этом месте оставили старые секции подземного перехода, ещё с советских времен.

Потолок, возможно, теперь не течёт, но вода нашла другие дырочки. На неделе сильно текло в месте примыкания тоннеля к строящемуся пандусу — спуску в переход со стороны Новокрюковской улицы. Вода вытекала также из-под двери технического помещения, разливалась по переходу, люди ходили по мокрому полу.