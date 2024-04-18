Вода разливается в пешеходном тоннеле с марта — течет то с потолка, то из-под двери технического помещения, то в месте примыкания перехода к строящемуся пандусу. Гидроизоляцию строители обещали починить еще месяц назад, но теперь выяснилось, что в РЖД не понимают причин течи, которую называют «водопроявлением».

"Для выяснения обстоятельств образования водопроявлений в тоннеле создана комиссия из представителей РЖД, строительной компании и института «Мосгипротранс»". Этот институт занимается исследованиями и по их результатам «станет известно о планах и сроках устранения водопроявлений», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Когда это произойдёт, не уточнили.

Подземный переход под станцией Крюково открыли после реконструкции в августе прошлого года. В ходе работ пристроили железобетонные конструкции к части старого тоннеля — оказывается, это было предусмотрено проектом. Собственно, это можно увидеть со стороны 1-й платформы (тоже старой — её временно оставили, но в перспективе снесут). Строители (компания «1520») еще в конце марта сообщили редакции, что смонтируют гидроизоляцию в течение нескольких дней. Но в апреле переход снова был мокрый. С дождями это не связано — с улицы вода в переход не течёт.