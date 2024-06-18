Они шли по проезжей части в том же направлении, в котором ехала машина. Однако вся эта территория считается жилой зоной (знак 5.21) — в ней у пешеходов преимущество в любом месте, а скорость движения автомобилей не должна превышать 20 км/ч, хотя это ограничение мало кто соблюдает.

Несмотря на лежачие полицейские, в этом месте можно сильно разогнаться даже без автомобиля. На следующий день после ДТП в чате района это продемонстрировал местный житель, сняв проезд на видео: «После второго лежачего очень даже хорошо можно разогнаться — я остановился там, где было ДТП».