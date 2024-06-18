Утром в прошлый вторник 40-летняя водитель «Тойоты Ленд Крузер 150», поворачивая налево возле и «Дейтона» (корпус 100), сбила трёх пешеходов: 53-летнюю женщину и детей 4 и 10 лет. Скорая отвезла детей Тушинскую больницу, а женщину — в зеленоградскую. Их состояние сейчас неизвестно.
Они шли по проезжей части в том же направлении, в котором ехала машина. Однако вся эта территория считается жилой зоной (знак 5.21) — в ней у пешеходов преимущество в любом месте, а скорость движения автомобилей не должна превышать 20 км/ч, хотя это ограничение мало кто соблюдает.
Несмотря на лежачие полицейские, в этом месте можно сильно разогнаться даже без автомобиля. На следующий день после ДТП в чате района это продемонстрировал местный житель, сняв проезд на видео: «После второго лежачего очень даже хорошо можно разогнаться — я остановился там, где было ДТП».
«И еще часто с двух сторон на этом выезде стоят машины/газели, загораживая обзор, — говорит местная жительница Любовь. — Переход от сада и к саду (корпус 104) со стороны трансформаторной будки, по-хорошему нужно обустроить»
Будут ли предприняты какие-то меры в связи с этим ДТП, неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру.