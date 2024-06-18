Об отсутствии или пониженной температуре горячей воды жители разных корпусов начали сообщать в чате района уже с вечера. Официально плановое отключение должно было начать с полуночи вторника, хотя обычно отключают утром.

«Вам самим не стыдно? Люди пришли домой после работы, хотели убраться и помыться напоследок, — возмущались жители без водонагревателей в чате „Жилищника“ и показывали фото объявлений на подъездах. — Это же вы писали? Так почему сроки не соблюдаете?»

Представитель «Жилищника» Валерий Дербинов в 19:30 ответил на претензии так: «А „Жилищнику“ надо после окончания рабочего времени отключать горячую воду?» — «Отключение с 18-го июня, вот в рабочее время 18-го и отключайте!» — отреагировали на это жители.

Досрочное отключение подтвердила и единая диспетчерская. Там сообщили о плановом отключении в 9-м микрорайоне с 18:35 17 июня (уведомление №187958046), никакой аварийной ситуации нет, все претензии — в управляющую компанию. Вернут горячую воду 27 июня в 23:45.

При этом жалобы на отсутствие горячей воды в диспетчерской принимать отказывались — ведь по их данным уже идёт плановое отключение. Между тем, именно единая диспетчерская должна принимать жалобы, если отключение воды происходит без предупреждения или с превышением установленных сроков. Также жалобы принимает МОЭК, хотя, как обычно, «Жилищник» и МОЭК перекидывают ответственность друг на друга.

«В чате „Жилищника“ все ссылки для жалоб удаляют, боятся, что прилетит. Знают, что народ побузит и успокоится от безысходности, и так каждый раз», — резюмировали местные жители.

Контакты для претензий: