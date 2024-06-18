Это случилось на улице Андреевка, напротив корпуса 1501, ближе к гаражам. Подрались около 30 человек, граждане Таджикистана, на этой территории у них была «стрелка», пришли с ножами, бутылками, пистолетами, рассказал «Зеленоград.ру» владелец кальянной-бара «Гараж» — драка была в ста метрах от его заведения. «Мы сами в шоке от произошедшего», сказан он.

Причины драки неизвестны, о пострадавших не сообщается.