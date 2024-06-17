Внутри ещё нужно провести много отделочных работ и закупить мебель — это не очень быстрый процесс, пояснили «Зеленоград.ру» в университете. Пока там не могут назвать конкретный срок заселения. Похоже, вряд ли успеют к началу нового учебного года.

Год назад завершить строительство здания на Солнечной аллее планировал и к концу 2023 года, «максимально направив на это силы». Тогда в качестве причин возможной задержки называли проблемы, связанные с «санкционными рисками по закупке ряда позиций».

Как бы там ни было, строительство находится на завершающей стадии. А потребность в расширении общежитий у МИЭТа постоянно растёт — это связано как с ростом контрольных цифр приёма, так и с «объёмом новых интересных задач, которые сейчас открываются перед университетом», говорили в университете год назад.

МИЭТ стремится создавать дополнительные места для размещения с достойной и комфортной средой для проживания, учёбы и работы — это позволит привлекать больше иногородних студентов и молодых специалистов.

Новое общежитие МИЭТа вместит более 400 человек — не только студентов, но и преподавателей с семьями, для которых в одном из корпусов предусмотрено 30 однокомнатных квартир.