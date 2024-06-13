Тротуар и газон меняют местами в Никольском проезде по дороге из микрорайона МЖК. Местные недовольны как самой идеей, так и тем, что их мнения не спросили 13.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Поменять местами газон и тротуар вдоль Никольского проезда решили сделать, чтобы выходить из машин, припаркованных вдоль проезда, можно было на тротуар, а не на широкий газон (который зимой вообще непроходим).

При этом есть мнение, что теперь грязь от машин будет лететь в пешеходов, а зимой тротуар будут заваливать снегом.

«Насколько же некомфортно ходить по дорожкам, которые сразу примыкают к проезжей части, — пишет в зеленоградском чате Людмила. — На улице Юности со стороны леса ходить не очень приятно, а в сезон грязных луж на дорогах — просто нереально. Теперь и здесь так будет». «Мы, жители МЖК, вообще только сейчас [после публикации в телеграм-канале «Зеленоград.ру"] поняли что происходит. Не было ни опроса, ни предложений. Нас никто не спрашивал» , — говорит Наталья. «Было бы хорошо прежде, чем устраивать всю эту грязь, все хорошо продумать и обсудить с теми для кого это все делается» , — говорит Мария.

Также жаль, что заказчик работ ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» не предусмотрел в рамках этой крупной реконструкции устройство велодорожки, чтобы развести самокатчиков и пешеходов. Здесь можно было сделать всё «по уму», тем более места предостаточно. «Люди едут со всего города семьями на велосипедах и самокатах в МЖК, — рассказывает местная жительница Наталья. — Мамы с колясками едва успевают отскакивать в сторону».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, благоустройство, тротуар
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Тротуар и газон меняют местами в Никольском проезде по дороге из микрорайона МЖК. Местные недовольны как самой идеей, так и тем, что их мнения не спросили Новости
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