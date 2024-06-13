В санкционный список (SDN) правительство США включает компании, которые работают на российский военно-промышленный комплекс. Вот новые зеленоградские компании, попавшие под санкции:

«Резонит» — лидер по производству печатных плат и трафаретов для монтажа в России, крупный поставщик плат из Китая и контрактный производитель. Санкции введены за то, что «Резонит», по версии правительства США, производит печатные платы, используемые в российских беспилотниках (БПЛА).

«МикроЭМ» — поставляет и производит электронику, занимается контрактным производством полного цикла, производит кабели, жгуты, системы соединения. Санкции введены также за то, что компания импортирует компоненты, используемые в навигационных модулях для российских БПЛА.

«Прайм радарные технологии» — разрабатывает средства радиоэлектронной борьбы и охраны территорий. Санкции наложены за разрабатки технологий обнаружения и подавления БПЛА, а также портативных глушилок.

Теперь в списке 27 компаний из Зеленограда. До этого санкционный список пополнялся компаниями из Зеленограда в мае.