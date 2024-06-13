Такие байпасы обычно появлялись во время строительства, как временные трубы, но потом стройка заканчивалась, а трубы оставались, со временем уже забывалось, чьи они. Сейчас (в очередной раз) префектура пытается системно их убрать. Например, недавно убрали относительно новый байпас в 5-м микрорайоне, но поставили в 11-м. Однако самая большая проблема не с новыми байпасами, а с теми, у которых фактически нет хозяина.