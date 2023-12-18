Две недели протекала уличная труба с горячей водой в 4-м микрорайоне и, наконец, её эпично прорвало 18.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Этот так называемый «байпас» расположен за 431-м корпусом. Местные жители жаловались на течи две недели, но никто не реагировал: «Не могут найти хозяина трубы, она ничья — МОЭК сказал, что если город обяжет то починят».

В пятницу около 18:30 трубу прорвало в двух местах. На отопление в соседних домах это не повлияло. Воду в трубе перекрыли тем же вечером, а сейчас, утром субботы, чистят намерзший лед.

Такие байпасы обычно появлялись во время строительства, как временные трубы, но потом стройка заканчивалась, а трубы оставались, со временем уже забывалось, чьи они. Сейчас (в очередной раз) префектура пытается системно их убрать.

Сегодня в Зеленограде 12 байпасов, префектура направила в мэрию их список для включения в единую программу по сносу, но пока такая программа только разрабатывается. Возможно, снос начнется с 2024 года, но это пока не точно.

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Метки:
микрорайон 4, трубы, байпасы
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