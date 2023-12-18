Этот так называемый «байпас» расположен за 431-м корпусом. Местные жители жаловались на течи две недели, но никто не реагировал: «Не могут найти хозяина трубы, она ничья — МОЭК сказал, что если город обяжет то починят».
В пятницу около 18:30 трубу прорвало в двух местах. На отопление в соседних домах это не повлияло. Воду в трубе перекрыли тем же вечером, а сейчас, утром субботы, чистят намерзший лед.
Такие байпасы обычно появлялись во время строительства, как временные трубы, но потом стройка заканчивалась, а трубы оставались, со временем уже забывалось, чьи они. Сейчас (в очередной раз) префектура пытается системно их убрать.
Сегодня в Зеленограде 12 байпасов, префектура направила в мэрию их список для включения в единую программу по сносу, но пока такая программа только разрабатывается. Возможно, снос начнется с 2024 года, но это пока не точно.